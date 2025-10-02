Zelensky accusa la Russia di aumentare il rischio di un incidente nucleare

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di aumentare il rischio di un incidente nucleare, denunciando un attacco che ha causato un’interruzione di corrente nella centrale nucleare dismessa di Chernobyl.

In un post sulla piattaforma Telegram, Zelensky ha affermato che più di 20 droni hanno partecipato a un raid sulla città di Slavutych, che ha causato un’interruzione di corrente di tre ore nella centrale di Chernobyl, dove nel 1986 si è verificato il peggior disastro nucleare della storia.

“I russi non potevano ignorare che un attacco all’impianto di Slavutich avrebbe avuto conseguenze simili a quelle di Chernobyl”, ha detto Zelensky. “E si è trattato di un attacco deliberato, in cui sono stati utilizzati più di 20 droni.