type here...

Zelensky accusa la Russia di aumentare il rischio di un incidente nucleare

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress.  Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di aumentare il rischio di un incidente nucleare, denunciando un attacco che ha causato un’interruzione di corrente nella centrale nucleare dismessa di Chernobyl.

In un post sulla piattaforma Telegram, Zelensky ha affermato che più di 20 droni hanno partecipato a un raid sulla città di Slavutych, che ha causato un’interruzione di corrente di tre ore nella centrale di Chernobyl, dove nel 1986 si è verificato il peggior disastro nucleare della storia.

“I russi non potevano ignorare che un attacco all’impianto di Slavutich avrebbe avuto conseguenze simili a quelle di Chernobyl”, ha detto Zelensky. “E si è trattato di un attacco deliberato, in cui sono stati utilizzati più di 20 droni.

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits