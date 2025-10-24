type here...

Carceri in Basilicata: Nordio stanzia 1,5 mln di euro per formazione detenuti

Giustizia
redazione
AgenPress. Dopo l’intervento di oltre 1 milione di euro a favore dell’esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per la Regione Basilicata nuove risorse per circa 1 milione e mezzo di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo.

Continua e si rafforza l’azione sinergica con il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Si offriranno nuove opportunità ai detenuti di apprendere una professione nelle Officine Officinali per estrazione oli e acque profumate e linea di sapone, e nei laboratori, tra gli altri, di cucina e pizzeria, birrificio oltre che in un impianto di compostaggio servente a tali laboratori. Sarà attivato un processo per l’attestazione delle competenze da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal circuito penitenziario.

Il Progetto, ideato con il supporto di Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, è finanziato nell’ambito del Piano “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” di cui il Ministero della Giustizia è Organismo Intermedio per il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.

