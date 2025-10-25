type here...

Avvocati: Serracchiani, intelligenza artificiale è sfida culturale

Giustizia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Sarà dura per l’avvocato civilista affrontare l’intelligenza artificiale ma può essere una grande opportunità per l’amministrativista cui si aprono prospettive estremamente interessanti, che impongono etica, competenze e attenzione all’innovazione tecnologica, all’uso dei dati, alla legislazione sovranazionale. Da questo punto di vista può esserci uno spazio tutto da esplorare e che va affrontato anche come sfida culturale”.

Lo ha detto la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani oggi a Trieste al Congresso dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 2025.

Riguardo la riforma dell’ordinamento forense Serracchiani ha sostenuto che “era un’opportunità e ha pure affrontato alcune questioni puntuali come quella della compatibilità degli avvocati nella governance delle società ma non affronta le sfide epocali che deve affrontare oggi l’avvocato”.

La deputata dem ha anche ribadito, riferendosi all’abolizione dell’abuso d’ufficio, che “quando si parla di semplificazione non possiamo pensare che la soluzione sia togliere le regole”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits