Separazione delle carriere, Mazzetti (FI): “Riforma sana vulnus democratico, Italia più trasparente, liberale e garantista”

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. “È, quello di oggi, uno dei passi memorabili del governo di Centrodestra ed è una svolta chiesta a gran voce dal Paese. Si completa il passaggio a un sistema della giustizia più trasparente, equo, normale: in una parola garantista. I miglioramenti sono sensibili e le ricadute positive incalcolabili, in termini economici e non solo.
È una riforma voluta, non dimentichiamolo, anche da parti consistenti della magistratura, esauste di una magistratura che vorrebbe fare il bello e il cattivo tempo senza mai rendere conto. Non può esistere, in democrazia, un potere senza contropoteri e senza controllori: questa riforma sana un vulnus democratico sempre più stridente.
Una rivoluzione liberale, avviata da Silvio Berlusconi – vittima della mala giustizia e dell’uso politico della giustizia ma, come ricordato dalla figlia Marina, pienamente escluso dalle accuse infamanti imputategli –, una rivoluzione liberale che il governo oggi porta a termine”.
Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.
