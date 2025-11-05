type here...

Leone XIV: il nostro tempo, segnato da tante croci, invoca speranza. Cristo è la risposta

Vatican News
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Ogni uomo sperimenta “dolore, sofferenza, tristezza, intrecciate con gioia, stupore, serenità” e in qualunque “situazione” il suo “cuore” anela “la pienezza, una felicità profonda”. “Un movimento interiore” lo spinge “verso un oltre che costantemente lo attrae”, perché “nessuna realtà contingente lo soddisfa”. Sicché tende “all’infinito e all’eterno”, anche se fa “esperienza della morte, anticipata dalle sofferenze, dalle perdite, dai fallimenti”.

In Cristo noi abbiamo la sicurezza di poter trovare sempre la stella polare verso cui indirizzare la nostra vita di apparente caos, segnata da fatti che spesso ci appaiono confusi, inaccettabili, incomprensibili: il male, nelle sue molteplici sfaccettature, la sofferenza, la morte, eventi che riguardano tutti e ciascuno. Meditando il mistero della Risurrezione, troviamo risposta alla nostra sete di significato.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits