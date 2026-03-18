Salvini, stasera in CDM taglio accise carburanti, Codacons: taglio deve essere almeno di 20 cent

ECCO TUTTI GLI IMPATTI DELLA RIDUZIONE DELLE ACCISE SULLE TASCHE DELLE FAMIGLIE
AgenPress. Bene il taglio delle accise, anche se si tratta di un provvedimento tardivo, ma per riportare i listini dei carburanti a livelli accettabili e far avvertire reali benefici sulle tasche dei cittadini, la riduzione dovrà essere di almeno 20 centesimi di euro al litro. Lo afferma il Codacons commentando l’annuncio del ministro Matteo Salvini al termine dell’incontro con le compagnie petrolifere.
L’associazione ha realizzato inoltre delle proiezioni con i possibili impatti del taglio delle accise sulla spesa delle famiglie per i rifornimenti di carburante:
5 CENT: una riduzione delle accise per 5 centesimi di euro al litro, considerata anche l’Iva che grava sulle accise, determinerebbe un risparmio da circa 3 euro su un pieno da 50 litri, -73,2 euro su base annua ad automobilista ipotizzando una media di due pieni al mese;
10 CENT: in caso di taglio pari a 10 centesimi di euro al litro, il risparmio sul pieno sarebbe di -6,1 euro, -146 euro su base annua;
15 CENT: con una riduzione di 15 centesimi di euro al litro, il risparmio ammonterebbe a 9,15 euro a pieno, -219 euro su base annua;
20 CENT: un taglio da 20 centesimi di euro porterebbe il risparmio sul pieno a 12,2 euro, con una minore spesa da 293 euro su base annua;
25 CENT: se invece il taglio fosse più consistente e pari a 25 centesimi al litro, il costo del pieno scenderebbe immediatamente di 15,2 euro, con benefici da 366 euro su base annua ad automobilista.