type here...

Unione Naz. Consumatori su carburanti: è finita la discesa dei prezzi

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “E’ finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Per quanto riguarda la benzina sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro.

Andando, quindi, ad ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro.

 

Tabella n. 1: Prezzi medi del 22/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 21/03/26

(in euro/litro)

 

Prezzo 22/03/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo

(in cent al litro)

1AUTOSTRADE1.7821.781-0,1
2Basilicata1.7431.7470,4
3Calabria1.7391.7450,6
3Campania1.7411.7450,4
5Bolzano1.7361.7370,1
6Sicilia1.7321.7350,3
7Puglia1.7281.7320,4
8Molise1.7301.729-0,1
9Valle d’Aosta1.7151.7210,6
10Trento1.7151.7170,2
11Lazio1.7111.7150,4
11Liguria1.7121.7150,3
11Lombardia1.7101.7150,5
14Emilia Romagna1.7101.7120,2
15Piemonte1.7061.7100,4
16Umbria1.7031.7060,3
16Veneto1.7011.7060,5
18Sardegna1.6941.7010,7
19Abruzzo1.6961.7000,4
20Toscana1.6951.6990,4
21Friuli Venezia Giulia1.6951.6970,2
22Marche1.6871.6920,5

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 2: Prezzi medi del 22/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 21/03/26

(in euro/litro)

 

Prezzo 22/03/26

(in euro/litro)

Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo

(in cent al litro)

1AUTOSTRADE2.0322.0451,3
2Campania1.9831.9951,2
3Calabria1.9781.9941,6
4Molise1.9811.9900,9
5Basilicata1.9761.9881,2
5Bolzano1.9841.9880,4
7Puglia1.9751.9851,0
7Valle d’Aosta1.9671.9851,8
9Lombardia1.9671.9821,5
10Sicilia1.9711.9800,9
11Emilia Romagna1.9691.9791,0
11Trento1.9691.9791,0
13Lazio1.9681.9770,9
13Piemonte1.9651.9771,2
15Liguria1.9641.9741,0
16Umbria1.9631.9710,8
17Veneto1.9561.9701,4
18Marche1.9511.9641,3
18Sardegna1.9461.9641,8
20Friuli Venezia Giulia1.9551.9630,8
21Toscana1.9501.9611,1
22Abruzzo1.9541.9600,6

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits