Unione Naz. Consumatori su carburanti: è finita la discesa dei prezzi

AgenPress. “E’ finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Per quanto riguarda la benzina sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro.
Andando, quindi, ad ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro.
Tabella n. 1: Prezzi medi del 22/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|Prezzo 21/03/26
(in euro/litro)
|Prezzo 22/03/26
(in euro/litro)
|Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo
(in cent al litro)
|1
|AUTOSTRADE
|1.782
|1.781
|-0,1
|2
|Basilicata
|1.743
|1.747
|0,4
|3
|Calabria
|1.739
|1.745
|0,6
|3
|Campania
|1.741
|1.745
|0,4
|5
|Bolzano
|1.736
|1.737
|0,1
|6
|Sicilia
|1.732
|1.735
|0,3
|7
|Puglia
|1.728
|1.732
|0,4
|8
|Molise
|1.730
|1.729
|-0,1
|9
|Valle d’Aosta
|1.715
|1.721
|0,6
|10
|Trento
|1.715
|1.717
|0,2
|11
|Lazio
|1.711
|1.715
|0,4
|11
|Liguria
|1.712
|1.715
|0,3
|11
|Lombardia
|1.710
|1.715
|0,5
|14
|Emilia Romagna
|1.710
|1.712
|0,2
|15
|Piemonte
|1.706
|1.710
|0,4
|16
|Umbria
|1.703
|1.706
|0,3
|16
|Veneto
|1.701
|1.706
|0,5
|18
|Sardegna
|1.694
|1.701
|0,7
|19
|Abruzzo
|1.696
|1.700
|0,4
|20
|Toscana
|1.695
|1.699
|0,4
|21
|Friuli Venezia Giulia
|1.695
|1.697
|0,2
|22
|Marche
|1.687
|1.692
|0,5
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: Prezzi medi del 22/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|Prezzo 21/03/26
(in euro/litro)
|Prezzo 22/03/26
(in euro/litro)
|Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo
(in cent al litro)
|1
|AUTOSTRADE
|2.032
|2.045
|1,3
|2
|Campania
|1.983
|1.995
|1,2
|3
|Calabria
|1.978
|1.994
|1,6
|4
|Molise
|1.981
|1.990
|0,9
|5
|Basilicata
|1.976
|1.988
|1,2
|5
|Bolzano
|1.984
|1.988
|0,4
|7
|Puglia
|1.975
|1.985
|1,0
|7
|Valle d’Aosta
|1.967
|1.985
|1,8
|9
|Lombardia
|1.967
|1.982
|1,5
|10
|Sicilia
|1.971
|1.980
|0,9
|11
|Emilia Romagna
|1.969
|1.979
|1,0
|11
|Trento
|1.969
|1.979
|1,0
|13
|Lazio
|1.968
|1.977
|0,9
|13
|Piemonte
|1.965
|1.977
|1,2
|15
|Liguria
|1.964
|1.974
|1,0
|16
|Umbria
|1.963
|1.971
|0,8
|17
|Veneto
|1.956
|1.970
|1,4
|18
|Marche
|1.951
|1.964
|1,3
|18
|Sardegna
|1.946
|1.964
|1,8
|20
|Friuli Venezia Giulia
|1.955
|1.963
|0,8
|21
|Toscana
|1.950
|1.961
|1,1
|22
|Abruzzo
|1.954
|1.960
|0,6
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit