Carburanti: Mimit, media 1,722 per benzina e 1,985 per gasolio

Gasolio superano i 2 euro Molise e Campania. La classifica delle regioni peggiori

AgenPress. Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,722 €/l per la benzina e 1,985 €/l per il gasolio, in autostrada 1,788 €/l per la benzina e 2,055 €/l per il gasolio.

“Oggi non solo in tutta Italia i prezzi sono saliti, sia per la benzina che per il gasolio, ma mentre ieri si superavano i 2 euro per il diesel solo in autostrada, oggi oltrepassano quella soglia sia il Molise che la Campania, mentre la Calabria di ferma sul confine con 2 euro esatti al litro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Secondo, quindi, i dati Mimit da noi rielaborati, oggi la benzina più cara si vende in Basilicata con 1,751 euro al litro, al 2° posto la Calabria con 1,750 euro, medagli di bronzo per la Campania con 1,749 euro. Per il gasolio vince il Molise con 2,055 euro al litro, medaglia d’argento per la Campania con 2,002, sul gradino più basso del podio la Calabria con 2 euro” conclude Dona.

Tabella n. 1: Prezzi medi del 23/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 23/03/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 23 al 22 marzo (in cent al litro) 1 AUTOSTRADE 1,788 0,7 2 Basilicata 1,751 0,4 3 Calabria 1,750 0,5 3 Campania 1,749 0,4 5 Sicilia 1,741 0,6 6 Bolzano 1,740 0,3 7 Molise 1,740 1,1 8 Puglia 1,738 0,6 9 Valle d’Aosta 1,727 0,6 10 Lombardia 1,721 0,6 11 Liguria 1,720 0,5 11 Trento 1,720 0,3 11 Lazio 1,719 0,4 14 Emilia Romagna 1,717 0,5 15 Piemonte 1,714 0,4 16 Umbria 1,711 0,5 16 Sardegna 1,710 0,9 18 Veneto 1,710 0,4 19 Abruzzo 1,709 0,9 20 Toscana 1,705 0,6 21 Friuli Venezia Giulia 1,702 0,5 22 Marche 1,697 0,5

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: Prezzi medi del 23/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 23/03/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 23 al 22 marzo (in cent al litro) 1 AUTOSTRADE 2,055 1,0 2 Molise 2,005 1,5 3 Campania 2,002 0,7 4 Calabria 2,000 0,6 5 Bolzano 1,995 0,7 6 Puglia 1,994 0,9 7 Valle d’Aosta 1,991 0,6 8 Basilicata 1,990 0,2 8 Lombardia 1,990 0,8 10 Sicilia 1,989 0,9 11 Emilia Romagna 1,986 0,7 11 Trento 1,986 0,7 13 Lazio 1,982 0,5 13 Piemonte 1,982 0,5 15 Liguria 1,980 0,6 16 Umbria 1,978 0,7 16 Veneto 1,978 0,8 18 Sardegna 1,975 1,1 19 Abruzzo 1,972 1,2 20 Friuli Venezia Giulia 1,970 0,7 20 Toscana 1,970 0,9 22 Marche 1,969 0,5

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit