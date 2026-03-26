Garante Privacy multa Enel, Codacons: sanzione irrisoria

VANNO PREVISTI INDENNIZZI IN FAVORE DEGLI UTENTI DANNEGGIATI

AgenPress. La sanzione disposta dal Garante per la Privacy nei confronti di Enel dimostra ancora una volta le pratiche scorrette a danno dei consumatori che si registrano nel comparto di luce e gas, dove prosegue l’attivazione di contratti non richiesti e la sistematica violazione dei dati personali degli utenti.

Lo afferma il Codacons, commentando la decisione del Garante.

Una multa che, seppur irrisoria nella sua entità, conferma come le società dell’energia siano sempre responsabili anche per il comportamento di società terze cui si affidano per proporre contratti al pubblico, e debbano svolgere controlli serrati per verificare il rispetto dei diritti dei consumatori ed impedire pratiche aggressive o scorrette nel settore del telemarketing – aggiunge il Codacons.

Al di là del caso Enel, ciò che serve realmente per arginare il fenomeno delle telefonate moleste e il teleselling selvaggio è prevedere indennizzi in denaro da parte delle società sanzionate in favore degli utenti che hanno subito la violazione della propria privacy – conclude il Codacons