Antitrust multa Morellato. Codacons: bene sanzione, qualsiasi limite a concorrenza danneggia consulatori

Maxi multa dell’Antitrust da oltre 25 milioni di euro a Morellato

AgenPress. Bene per il Codacons la sanzione inflitta dall’Antitrust a Morellato per intesa restrittiva della concorrenza.

I divieti imposti ai distributori attraverso accordi commerciali tesi a limitare le modalità di vendita di gioielli e orologi di una pluralità di marchi riconducibili a Morellato, si ripercuotono in modo diretto sui consumatori finali – spiega il Codacons – La minore concorrenza causata da tali limiti da un lato ha riduce le possibilità nelle scelte di acquisto degli utenti, che non possono ad esempio ricorrere a marketplace o piattaforme web, dall’altro ha effetti negativi diretti sui prezzi praticati al pubblico, con un doppio danno per i consumatori.

Per tale motivo riteniamo positiva la multa dell’Antitrust che ha sanzionato gli illeciti a danno del mercato e dei consumatori – conclude il Codacons.