Unione Naz. Consumatori: gasolio supera 2,1 euro in tutta Italia

AgenPress. “Il gasolio supera i 2,1 euro al litro in tutta Italia. Anche le poche regioni che ieri mancavano all’appello, oggi hanno superato quel limite. Ecco perché, inascoltati, eravamo stati, purtroppo gli unici, a chiedere, in deroga all’allineamento delle accise chiesto dall’Europa, un taglio delle accise diversificato tra benzina e gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Unica buona notizia di oggi è che le autostrade, grazie all’accordo Aiscat-Mit, perdono per la prima volta il primato del gasolio più caro. Conservano ancora quello della benzina, anche se sono gli unici ad aver ridotto i prezzi da ieri a oggi con un calo di 55 cent rispetto a ieri per un pieno di 50 litri. Il gasolio più caro d’Italia oggi si vende a Bolzano, poi Calabria e poi Liguria” conclude Dona.
Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|Prezzo 4/04/26
(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile
(in euro)
|1
|Bolzano
|2.160
|1,30
|2
|Calabria
|2.158
|2,10
|3
|Liguria
|2.148
|2,00
|4
|Lombardia
|2.147
|1,95
|5
|AUTOSTRADE
|2.145
|0,40
|6
|Piemonte
|2.138
|1,90
|6
|Trento
|2.138
|1,30
|8
|Friuli Venezia Giulia
|2.137
|1,20
|9
|Valle d’Aosta
|2.136
|1,60
|10
|Basilicata
|2.132
|1,50
|11
|Puglia
|2.131
|1,35
|12
|Sardegna
|2.130
|1,55
|13
|Emilia Romagna
|2.129
|1,50
|14
|Veneto
|2.127
|1,80
|15
|Sicilia
|2.124
|1,60
|15
|Toscana
|2.124
|1,50
|17
|Campania
|2.122
|1,90
|18
|Molise
|2.118
|1,20
|19
|Lazio
|2.116
|1,70
|20
|Umbria
|2.111
|1,20
|21
|Marche
|2.109
|1,15
|22
|Abruzzo
|2.102
|0,80
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|Prezzo 4/04/26
(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile
(in euro)
|1
|AUTOSTRADE
|1.811
|-0,55
|2
|Bolzano
|1.802
|0,60
|3
|Basilicata
|1.800
|0,60
|3
|Calabria
|1.800
|0,70
|5
|Sicilia
|1.798
|0,90
|6
|Valle d’Aosta
|1.789
|0,95
|7
|Liguria
|1.787
|0,95
|7
|Molise
|1.787
|0,50
|9
|Puglia
|1.785
|0,60
|10
|Trento
|1.782
|0,80
|11
|Campania
|1.781
|0,70
|12
|Sardegna
|1.778
|0,80
|13
|Lombardia
|1.776
|0,80
|14
|Toscana
|1.776
|0,80
|15
|Abruzzo
|1.774
|0,55
|16
|Friuli Venezia Giulia
|1.773
|0,55
|17
|Lazio
|1.770
|0,80
|17
|Piemonte
|1.770
|0,80
|19
|Emilia Romagna
|1.769
|0,65
|19
|Umbria
|1.769
|0,60
|21
|Marche
|1.767
|0,55
|22
|Veneto
|1.765
|0,80
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit