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Unione Naz. Consumatori: gasolio supera 2,1 euro in tutta Italia

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redazione
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AgenPress. “Il gasolio supera i 2,1 euro al litro in tutta Italia. Anche le poche regioni che ieri mancavano all’appello, oggi hanno superato quel limite. Ecco perché, inascoltati, eravamo stati, purtroppo gli unici, a chiedere, in deroga all’allineamento delle accise chiesto dall’Europa, un taglio delle accise diversificato tra benzina e gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Unica buona notizia di oggi è che le autostrade, grazie all’accordo Aiscat-Mit, perdono per la prima volta il primato del gasolio più caro. Conservano ancora quello della benzina, anche se sono gli unici ad aver ridotto i prezzi da ieri a oggi con un calo di 55 cent rispetto a ieri per un pieno di 50 litri. Il gasolio più caro d’Italia oggi si vende a Bolzano, poi Calabria e poi Liguria” conclude Dona.

Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 4/04/26

(in euro/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile

(in  euro)

1Bolzano2.1601,30
2Calabria2.1582,10
3Liguria2.1482,00
4Lombardia2.1471,95
5AUTOSTRADE2.1450,40
6Piemonte2.1381,90
6Trento2.1381,30
8Friuli Venezia Giulia2.1371,20
9Valle d’Aosta2.1361,60
10Basilicata2.1321,50
11Puglia2.1311,35
12Sardegna2.1301,55
13Emilia Romagna2.1291,50
14Veneto2.1271,80
15Sicilia2.1241,60
15Toscana2.1241,50
17Campania2.1221,90
18Molise2.1181,20
19Lazio2.1161,70
20Umbria2.1111,20
21Marche2.1091,15
22Abruzzo2.1020,80

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 4/04/26

(in euro/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile

(in  euro)

1AUTOSTRADE1.811-0,55
2Bolzano1.8020,60
3Basilicata1.8000,60
3Calabria1.8000,70
5Sicilia1.7980,90
6Valle d’Aosta1.7890,95
7Liguria1.7870,95
7Molise1.7870,50
9Puglia1.7850,60
10Trento1.7820,80
11Campania1.7810,70
12Sardegna1.7780,80
13Lombardia1.7760,80
14Toscana1.7760,80
15Abruzzo1.7740,55
16Friuli Venezia Giulia1.7730,55
17Lazio1.7700,80
17Piemonte1.7700,80
19Emilia Romagna1.7690,65
19Umbria1.7690,60
21Marche1.7670,55
22Veneto1.7650,80

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

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