Unione Naz. Consumatori: gasolio supera 2,1 euro in tutta Italia

AgenPress. “Il gasolio supera i 2,1 euro al litro in tutta Italia. Anche le poche regioni che ieri mancavano all’appello, oggi hanno superato quel limite. Ecco perché, inascoltati, eravamo stati, purtroppo gli unici, a chiedere, in deroga all’allineamento delle accise chiesto dall’Europa, un taglio delle accise diversificato tra benzina e gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Unica buona notizia di oggi è che le autostrade, grazie all’accordo Aiscat-Mit, perdono per la prima volta il primato del gasolio più caro. Conservano ancora quello della benzina, anche se sono gli unici ad aver ridotto i prezzi da ieri a oggi con un calo di 55 cent rispetto a ieri per un pieno di 50 litri. Il gasolio più caro d’Italia oggi si vende a Bolzano, poi Calabria e poi Liguria” conclude Dona.

Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 4/04/26 (in euro/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile (in euro) 1 Bolzano 2.160 1,30 2 Calabria 2.158 2,10 3 Liguria 2.148 2,00 4 Lombardia 2.147 1,95 5 AUTOSTRADE 2.145 0,40 6 Piemonte 2.138 1,90 6 Trento 2.138 1,30 8 Friuli Venezia Giulia 2.137 1,20 9 Valle d’Aosta 2.136 1,60 10 Basilicata 2.132 1,50 11 Puglia 2.131 1,35 12 Sardegna 2.130 1,55 13 Emilia Romagna 2.129 1,50 14 Veneto 2.127 1,80 15 Sicilia 2.124 1,60 15 Toscana 2.124 1,50 17 Campania 2.122 1,90 18 Molise 2.118 1,20 19 Lazio 2.116 1,70 20 Umbria 2.111 1,20 21 Marche 2.109 1,15 22 Abruzzo 2.102 0,80

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella: Prezzi medi del 4/4/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 4/04/26 (in euro/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 3 al 4 aprile (in euro) 1 AUTOSTRADE 1.811 -0,55 2 Bolzano 1.802 0,60 3 Basilicata 1.800 0,60 3 Calabria 1.800 0,70 5 Sicilia 1.798 0,90 6 Valle d’Aosta 1.789 0,95 7 Liguria 1.787 0,95 7 Molise 1.787 0,50 9 Puglia 1.785 0,60 10 Trento 1.782 0,80 11 Campania 1.781 0,70 12 Sardegna 1.778 0,80 13 Lombardia 1.776 0,80 14 Toscana 1.776 0,80 15 Abruzzo 1.774 0,55 16 Friuli Venezia Giulia 1.773 0,55 17 Lazio 1.770 0,80 17 Piemonte 1.770 0,80 19 Emilia Romagna 1.769 0,65 19 Umbria 1.769 0,60 21 Marche 1.767 0,55 22 Veneto 1.765 0,80

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit