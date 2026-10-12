Lecce edifica la gioia. Francesco d’Assisi nella parola di Pierfranco Bruni

AgenPress. Un incontro che apre diverse prospettive. C’è un tempo per ricordare e un tempo per edificare. A ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi, la città di Lecce sceglie di fare entrambe le cose. Lo fa con un libro che non è una semplice biografia, ma un cammino interiore. Lo fa con Pierfranco Bruni, scrittore, e coordinatore del Progetto Francesco 800 con Solfanelli Editore, autori di diversi lavori sulla cristianità e cultura.

Lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 18.00, nelle sale di Palazzo Turrisi in via Marco Basseo a Lecce, la Città di Lecce e la Biblioteca Civica del Mezzogiorno presentano la seconda edizione aggiornata di Edificare la gioia. Francesco d’Assisi di Pierfranco Bruni, con prefazione di Marilena Cavallo, edito da Pellegrini Zaffiri. Copertina di Madre Pierpaola Nistri, clarissa del Monastero di Santa Chiara di Grottaglie e contributo din Franco Semeraro, Santuario di San Martino di Martina Franca.

Un’opera che arriva in un anniversario simbolico. Dal 1226 al 2026, otto secoli di storia francescana. Pierfranco Bruni non insegue la cronaca del Santo. Insegue la sua eredità più difficile. La gioia. Non come sorriso di circostanza, non come emozione passeggera, ma come costruzione quotidiana, come cantiere dell’anima, come architettura che si tiene in piedi anche quando tutto crolla. Pierfranco Bruni lo scrive nel suo libro.

Edificare la gioia significa proprio questo. Che la letizia francescana non si improvvisa. Si costruisce. Con la pazienza del muratore e la leggerezza della misericordia. Tra deserto e letizia, tra silenzio e parola, tra la nudità di Assisi e le pietre calde del Salento.

A dialogare con l’autore saranno Fra Marco Valletta e Maria Agostinacchio, due voci diverse per interrogare lo stesso mistero. Quello di un uomo che ha fatto della fragilità una forza. E della forza la Grazia.

I saluti istituzionali saranno affidati alla Sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone e al Presidente dell’Associazione Xenia Nunzio Carusillo.

Un appuntamento che non è solo letterario. È un invito a riscoprire una parola che abbiamo dimenticato. La gioia. Non quella che si compra. Quella che si edifica. Giorno per giorno. Quella che ci comprende l’altro. Un appuntamento importante nella città di Santo Oronzo.