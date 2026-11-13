Loperfido (FDI): “Scuole, strategia per destabilizzare Europa. Serve regia unica per cybersicurezza, investimenti da 203 a 299 milioni”

AgenPress. “C’è un disegno per creare instabilità in Europa attraverso la disinformazione e gli attacchi di guerra ibrida. Sul fronte della cybersicurezza è necessario rafforzare il coordinamento e avere una regia che utilizzi al meglio le risorse esistenti”.

Lo ha dichiarato Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo oggi a “Corrente Alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Non è vero che il governo Meloni abbia ridotto gli investimenti in cybersicurezza: siamo passati dai 203 milioni del 2026 ai 299 milioni previsti per il 2027. La tecnologia impone tempi di reazione che la macchina statale normalmente non è pronta a seguire: dobbiamo quindi valorizzare al massimo le professionalità e le strutture esistenti”, ha aggiunto Loperfido.