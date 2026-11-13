Zaccaria: “Legge elettorale, 25 ricorsi contro il sopruso e l’attacco alla Costituzione. Vogliamo una pronuncia prima del voto”

AgenPress. “Abbiamo presentato 25 ricorsi in tutta Italia contro una legge elettorale che rappresenta un sopruso e un attacco ai principi della Costituzione. Chiediamo ai tribunali di sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale e vogliamo arrivare a una pronuncia prima che gli italiani vadano al voto: sarebbe inaccettabile votare con una legge che potrebbe essere dichiarata incostituzionale soltanto dopo le elezioni”.

Lo ha dichiarato Roberto Zaccaria intervenendo oggi a “Il Timone”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Abbiamo coinvolto oltre 400 ricorrenti in tutto il Paese, con il sostegno di un centinaio di avvocati, contestando otto importanti profili di incostituzionalità. È una legge che cambia gli equilibri costituzionali del Paese e che è stata approvata con una legge ordinaria per modificare principi fondamentali della nostra democrazia”, ha spiegato Zaccaria.

“Con un’affluenza del 50-55% e il 42% dei voti, una coalizione potrebbe ottenere il 55-56% dei seggi in Parlamento, pur rappresentando poco più di un quarto degli elettori. È un meccanismo che deve preoccupare gli italiani”, ha aggiunto.