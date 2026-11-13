Attacchi hacker, Licheri (M5S): “Governo impreparato, non esistevano protocolli. Meno investimenti in armi e più sicurezza digitale”

AgenPress. “Ci siamo trovati scoperti: le nostre infrastrutture digitali sono fragili, con software vecchi e obsoleti. Non esistevano nemmeno protocolli adeguati per affrontare queste minacce. Dobbiamo investire di più per rafforzare la sicurezza digitale di scuole, ospedali e strutture strategiche del Paese. La cybersicurezza deve diventare una priorità e possiamo ancora intervenire sulla legge di bilancio”.

Lo ha dichiarato Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle, intervenendo oggi a “Corrente Alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Fino all’altro ieri la cybersicurezza non era stata nemmeno inserita nel testo della legge di bilancio, ma soltanto nella relazione allegata. Dobbiamo cambiare l’ordine delle priorità: magari acquistare qualche arma in meno. Abbiamo già in programma 90 cacciabombardieri e il Ministero ne ha chiesti altri 20. Possiamo rinunciare a uno o due aerei e mettere scuole, ospedali e uffici in condizioni di maggiore sicurezza informatica”, ha aggiunto Licheri.