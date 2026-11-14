Antonelli al Quirinale, il campione invita Mattarella a Monza

Una riflessione di Costantino Del Riccio, presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per la comunicazione istituzionale, che, attraverso i gesti e le parole dell’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Andrea Kimi Antonelli, restituisce il valore simbolico di un successo sportivo atteso dall’Italia per oltre settant’anni

AgenPress.”Deve venire a Monza, sarebbe bello”. Andrea Kimi Antonelli porta al Quirinale il suo primo titolo mondiale e riparte con la speranza di ritrovare Sergio Mattarella a bordo pista.

Il Presidente mostra interesse, pur ricordando le difficoltà che accompagnano i suoi spostamenti. Non è l’annuncio di una visita. È lo scambio più spontaneo di un incontro che celebra un risultato atteso dall’automobilismo italiano per settantatré anni.

Il ventenne della Mercedes arriva con i genitori e la sorella. Ha con sé un casco da regalare al Capo dello Stato, con una dedica sulla visiera: “Al presidente Mattarella con molta ammirazione”. Il Presidente lo prende fra le mani, ne valuta il peso, osserva quanto debba essere una liberazione toglierlo al termine di una gara. Antonelli racconta il caldo nell’abitacolo, la fatica, la preparazione necessaria per affrontarla. Per qualche momento, il colloquio avvicina anche ciò che la televisione mostra meno: lo sforzo fisico nascosto dentro una monoposto.

Il titolo conquistato a Città del Messico ha fatto di Antonelli il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Per trovare l’ultimo italiano iridato bisogna tornare ad Alberto Ascari, al 1953. Un precedente che basta a spiegare la portata del successo. In mezzo ci sono decenni di corse, piloti italiani capaci di vincere Gran Premi e un’attesa mondiale rimasta aperta ben oltre ogni previsione.

A tenere viva la passione nazionale è stata soprattutto la Ferrari. Il rosso di Maranello ha unito generazioni di tifosi, accompagnandole nei trionfi e nelle delusioni. Antonelli cambia ora la prospettiva: l’Italia torna a vincere anche attraverso un proprio pilota, al volante di una macchina straniera.

Per il pubblico abituato a riconoscersi anzitutto in una scuderia, è una ragione in più per seguire il Mondiale. La fedeltà alla Ferrari e l’entusiasmo per il ragazzo della Mercedes possono convivere. A guadagnarne sono le corse.

Al Quirinale questo successo riceve il riconoscimento del Paese. È uno dei momenti in cui lo sport esce dal proprio calendario e diventa una notizia capace di coinvolgere anche chi non conosce classifiche e strategie di gara. Il colloquio resta però concreto, vicino all’esperienza del pilota. La presenza della famiglia e il dialogo intorno al casco restituiscono un’immagine meno distante del nuovo campione.

Ora comincerà anche il confronto con le aspettative. Vincere a vent’anni significa avere molto tempo davanti, ma anche ritrovarsi subito addosso l’attenzione riservata a chi deve confermarsi. Il titolo resterà nella storia; ogni nuova gara avrà un esito da costruire. È il patto dello sport, particolarmente severo in Formula 1, dove il talento deve trovare ogni volta il sostegno della macchina e della squadra.

Antonelli, intanto, guarda a Monza. L’invito a Mattarella chiude idealmente la distanza fra il Palazzo e il circuito: oggi le congratulazioni del Presidente, domani, forse, la sua presenza in tribuna. Per il campione sarebbe un ospite speciale nel Gran Premio di casa. E per il pubblico italiano, un’altra occasione per applaudire il nome di un pilota insieme a quello di una scuderia.

Costantino Del Riccio