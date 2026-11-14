Ebola. Repubblica Democratica del Congo: oltre 1.700 bambini morti in 6 mesi.

AgenPress. A sei mesi dallo scoppio dell’epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), sono stati compiuti progressi significativi nell’ampliare e rafforzare la risposta. Tuttavia, con la trasmissione che continua e l’epidemia che si sta diffondendo in nuove aree, i bambini continuano a subire un impatto pesante e crescente.
Oltre al rischio di contagio, molti hanno perso i genitori e chi si prendeva cura di loro, non hanno potuto accedere a misure di protezione e assistenza sanitaria fondamentali e hanno subito interruzioni nel percorso scolastico. Tutto ciò sta avvenendo in comunità già provate da conflitti e sfollamenti.
Impatto sui bambini:
- Al 4 novembre, erano stati confermati 2.959 casi di Ebola tra i minori di 18 anni e 1.737 decessi. I bambini rappresentano il 28% dei casi confermati, ma il 35% dei decessi.
- I più piccoli sono i più a rischio. I bambini sotto i cinque anni costituiscono il 14% dei casi, ma il 21% dei decessi, e quasi il 72% di coloro che sono stati colpiti è deceduto.
- Molti bambini non hanno mai ricevuto le cure specialistiche di cui avevano bisogno. Circa l’80% dei decessi tra i bambini si verifica al di fuori dei centri di cura per l’Ebola. Anche quando riescono a ricevere assistenza, spesso arrivano troppo tardi. Un bambino su tre di età inferiore ai cinque anni ricoverato in un centro di cura muore entro 24 ore.
- Le donne e le ragazze rappresentano oltre il 53% dei casi confermati. Tra i giovani di età compresa tra i 10 e i 17 anni, le ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni costituiscono due casi su tre e tre decessi su cinque. Prendersi cura dei parenti malati e preparare i defunti per la sepoltura le espone a un rischio maggiore di infezione.
- I meccanismi di protezione della comunità rimangono operativi ma sono al limite delle loro capacità. Dall’inizio dell’epidemia, oltre 2.280 bambini sono rimasti orfani o sono stati separati dalle loro famiglie. Sedici centri di accoglienza forniscono sostegno in materia di protezione, compresi servizi di identificazione, ricerca delle famiglie, monitoraggio e orientamento.
- L’accesso ai servizi rimane limitato. Tra gennaio e settembre, i parti in strutture sanitarie nelle zone colpite dall’Ebola del Kivu del Nord sono diminuiti di quasi il 18% rispetto all’anno scorso. A Tshopo, il numero di bambini che hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro difterite, tetano e pertosse è diminuito di quasi l’11%, mentre la somministrazione della prima dose del vaccino contro il morbillo è diminuita in tutte e tre le province in cui sono disponibili dati, con un calo fino al 7,6% nel Kivu del Sud.
- Quasi 7.500 scuole, frequentate da circa 2,5 milioni di bambini, non sono ancora state raggiunte dalle misure di prevenzione del contagio. Finora oltre 355.000 bambini hanno potuto accedere a un’istruzione sicura.
- In una valutazione rapida condotta all’inizio dell’epidemia nell’Ituri, l’81% dei bambini ha dichiarato che l’Ebola li faceva sentire spaventati e stressati, mentre l’89% dei genitori ha affermato che il proprio livello di stress era aumentato. Da allora, l’UNICEF e i suoi partner hanno fornito sostegno individuale in materia di salute mentale e assistenza psicosociale a quasi 21.000 bambini.
- Sono state colpite 67 zone sanitarie distribuite in otto province, con trasmissione attiva in 51 di esse. Si tratta dell’epidemia di Ebola più estesa e letale mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo, nonché della seconda più estesa e letale a livello globale.
- L’epidemia si sta sviluppando in un contesto operativo estremamente difficile, in cui l’insicurezza, le limitazioni di accesso e gli attacchi alle strutture sanitarie continuano a ostacolare gli interventi salvavita. Nel 2026, 14,9 milioni di persone nella Repubblica Democratica del Congo hanno bisogno di assistenza umanitaria, tra cui 8 milioni di bambini.
A sostegno delle priorità stabilite dai governi, l’UNICEF e i suoi partner stanno ampliando una risposta mirata e integrata nelle zone sanitarie a massima priorità, rafforzando il coinvolgimento delle comunità, la sorveglianza, la diagnosi precoce e la prevenzione delle infezioni, garantendo al contempo che i bambini e le comunità continuino ad avere accesso ai servizi essenziali in materia di salute, nutrizione, acqua, protezione e istruzione. L’UNICEF invita i Governi, i donatori e i partner a:
- Fornire assistenza clinica pediatrica di alta qualità nei centri di cura per l’Ebola.
- Mobilitare risorse per gli asili nido, la gestione dei casi, il ricongiungimento familiare, il sostegno alle famiglie affidatarie e allargate, nonché per garantire che i bambini possano apprendere in sicurezza nelle scuole.
- Garantire la protezione degli operatori sanitari e del personale di prima linea.
- Potenziare e sostenere il supporto sia per la risposta all’Ebola che per la più ampia risposta umanitaria.