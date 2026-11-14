Ebola. Repubblica Democratica del Congo: oltre 1.700 bambini morti in 6 mesi.

AgenPress. A sei mesi dallo scoppio dell’epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), sono stati compiuti progressi significativi nell’ampliare e rafforzare la risposta. Tuttavia, con la trasmissione che continua e l’epidemia che si sta diffondendo in nuove aree, i bambini continuano a subire un impatto pesante e crescente.

Oltre al rischio di contagio, molti hanno perso i genitori e chi si prendeva cura di loro, non hanno potuto accedere a misure di protezione e assistenza sanitaria fondamentali e hanno subito interruzioni nel percorso scolastico. Tutto ciò sta avvenendo in comunità già provate da conflitti e sfollamenti.

Impatto sui bambini:

Al 4 novembre, erano stati confermati 2.959 casi di Ebola tra i minori di 18 anni e 1.737 decessi . I bambini rappresentano il 28% dei casi confermati, ma il 35% dei decessi.

. I più piccoli sono i più a rischio. I bambini sotto i cinque anni costituiscono il 14% dei casi, ma il 21% dei decessi, e quasi il 72% di coloro che sono stati colpiti è deceduto.

Molti bambini non hanno mai ricevuto le cure specialistiche di cui avevano bisogno. Circa l’80% dei decessi tra i bambini si verifica al di fuori dei centri di cura per l’Ebola. Anche quando riescono a ricevere assistenza, spesso arrivano troppo tardi. Un bambino su tre di età inferiore ai cinque anni ricoverato in un centro di cura muore entro 24 ore.

Anche quando riescono a ricevere assistenza, spesso arrivano troppo tardi. Le donne e le ragazze rappresentano oltre il 53% dei casi confermati. Tra i giovani di età compresa tra i 10 e i 17 anni, le ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni costituiscono due casi su tre e tre decessi su cinque. Prendersi cura dei parenti malati e preparare i defunti per la sepoltura le espone a un rischio maggiore di infezione.

Tra i giovani di età compresa tra i 10 e i 17 anni, Prendersi cura dei parenti malati e preparare i defunti per la sepoltura le espone a un rischio maggiore di infezione. I meccanismi di protezione della comunità rimangono operativi ma sono al limite delle loro capacità. Dall’inizio dell’epidemia, oltre 2.280 bambini sono rimasti orfani o sono stati separati dalle loro famiglie. Sedici centri di accoglienza forniscono sostegno in materia di protezione, compresi servizi di identificazione, ricerca delle famiglie, monitoraggio e orientamento.

Sedici centri di accoglienza forniscono sostegno in materia di protezione, compresi servizi di identificazione, ricerca delle famiglie, monitoraggio e orientamento. L’accesso ai servizi rimane limitato. Tra gennaio e settembre, i parti in strutture sanitarie nelle zone colpite dall’Ebola del Kivu del Nord sono diminuiti di quasi il 18% rispetto all’anno scorso. A Tshopo, il numero di bambini che hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro difterite, tetano e pertosse è diminuito di quasi l’11% , mentre la somministrazione della prima dose del vaccino contro il morbillo è diminuita in tutte e tre le province in cui sono disponibili dati, con un calo fino al 7,6% nel Kivu del Sud.

rispetto all’anno scorso. A Tshopo, il numero di bambini che hanno ricevuto , mentre la somministrazione della in tutte e tre le province in cui sono disponibili dati, con un calo fino al 7,6% nel Kivu del Sud. Quasi 7.500 scuole, frequentate da circa 2,5 milioni di bambini, non sono ancora state raggiunte dalle misure di prevenzione del contagio. Finora oltre 355.000 bambini hanno potuto accedere a un’istruzione sicura.

Finora oltre 355.000 bambini hanno potuto accedere a un’istruzione sicura. In una valutazione rapida condotta all’inizio dell’epidemia nell’Ituri, l’81% dei bambini ha dichiarato che l’Ebola li faceva sentire spaventati e stressati, mentre l’89% dei genitori ha affermato che il proprio livello di stress era aumentato. Da allora, l’UNICEF e i suoi partner hanno fornito sostegno individuale in materia di salute mentale e assistenza psicosociale a quasi 21.000 bambini.

Da allora, l’UNICEF e i suoi partner hanno fornito sostegno individuale in materia di salute mentale e assistenza psicosociale a quasi 21.000 bambini. Sono state colpite 67 zone sanitarie distribuite in otto province, con trasmissione attiva in 51 di esse. Si tratta dell’epidemia di Ebola più estesa e letale mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo, nonché della seconda più estesa e letale a livello globale.

Si tratta dell’epidemia di Ebola più estesa e letale mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo, nonché della seconda più estesa e letale a livello globale. L’epidemia si sta sviluppando in un contesto operativo estremamente difficile, in cui l’insicurezza, le limitazioni di accesso e gli attacchi alle strutture sanitarie continuano a ostacolare gli interventi salvavita. Nel 2026, 14,9 milioni di persone nella Repubblica Democratica del Congo hanno bisogno di assistenza umanitaria, tra cui 8 milioni di bambini.

A sostegno delle priorità stabilite dai governi, l’UNICEF e i suoi partner stanno ampliando una risposta mirata e integrata nelle zone sanitarie a massima priorità, rafforzando il coinvolgimento delle comunità, la sorveglianza, la diagnosi precoce e la prevenzione delle infezioni, garantendo al contempo che i bambini e le comunità continuino ad avere accesso ai servizi essenziali in materia di salute, nutrizione, acqua, protezione e istruzione. L’UNICEF invita i Governi, i donatori e i partner a: