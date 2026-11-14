Turchia e Qatar firmano un accordo di difesa reciproca

AgenPress. La Turchia e il Qatar hanno firmato un accordo di difesa reciproca, come annunciato dall’ufficio del presidente Recep Tayyip Erdogan, in seguito all’incontro a Istanbul tra il leader turco e l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

“Il presidente Erdogan ha sottolineato che continueremo a lavorare insieme per prevenire la ripresa della guerra nella regione del Golfo, per gettare le basi del dialogo e per raggiungere la pace”, ha sottolineato la presidenza in un post su X, senza tuttavia fornire dettagli sull’accordo di difesa.

Secondo quanto riportato nell’annuncio, il presidente turco ha sottolineato che Turchia e Qatar stanno lavorando per sviluppare e diversificare la loro cooperazione energetica, aggiungendo che la collaborazione nel settore della difesa continuerà a rafforzarsi.

“Il presidente Erdogan ha dichiarato che l’accordo di mutua difesa, firmato da Turchia e Qatar, aggiungerà una nuova dimensione al nostro rapporto fraterno”, si legge nella dichiarazione.

Ad agosto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un accordo di difesa congiunta, riunendo i paesi sunniti alleati degli Stati Uniti in un periodo di conflitto nella regione.

La scorsa settimana il parlamento turco ha ratificato il cosiddetto “Accordo della Mecca”, aprendo la strada all’invio di aiuti militari da parte di Ankara all’Arabia Saudita, che sta lottando per respingere gli attacchi dei ribelli Houthi in Yemen, un’organizzazione sostenuta dall’Iran.

In base all’accordo, firmato dalle tre potenze regionali in agosto, un attacco contro una delle parti costituisce un attacco contro tutte.