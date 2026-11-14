Ursula von der Leyen: “L’Europa non deve commettere errori riguardo all’intelligenza artificiale”

AgenPress. L’Europa “non deve commettere errori” in materia di intelligenza artificiale, ha avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al termine del primo vertice europeo a Dublino incentrato sui rischi e i benefici di questa tecnologia per l’economia e la società.

«Ogni generazione si trova di fronte a una svolta tecnologica che plasma i decenni a venire. Per la nostra, si tratta dell’intelligenza artificiale, e l’Europa non deve commettere errori», ha sottolineato la Presidente della Commissione, che vuole continuare ad «accelerare» gli usi dell’IA cercando al contempo di limitare i rischi che essa comporta.