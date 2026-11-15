Guerra Ucraina, Mosca non cambia linea: “Negozieremo sulla base degli obiettivi fissati da Putin nel 2024”

Il Cremlino ribadisce le condizioni indicate dal presidente russo per avviare un negoziato di pace: ritiro delle truppe ucraine da Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e rinuncia di Kiev all’adesione alla Nato. Una posizione che Mosca considera ancora valida e che resta distante dalle richieste del governo ucraino

AgenPress. La Russia non intende modificare le condizioni poste da Vladimir Putin nel giugno 2024 per arrivare a una soluzione negoziata della guerra in Ucraina. Il Cremlino conferma la propria linea e ribadisce che eventuali trattative dovranno partire dagli obiettivi indicati dal presidente russo. Al centro della posizione di Mosca ci sono due richieste fondamentali: il ritiro delle forze ucraine da quattro regioni rivendicate dalla Federazione Russa e la rinuncia ufficiale di Kiev a entrare nella Nato.

A rilanciare la posizione russa è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo il quale Mosca è disponibile a negoziare, ma sulla base delle condizioni già illustrate da Putin. Una dichiarazione che conferma la continuità della strategia diplomatica russa e lascia intravedere le difficoltà di un possibile accordo, considerando la distanza tra le richieste delle due parti.

Le condizioni erano state esposte da Putin il 14 giugno 2024, durante un incontro con i vertici del ministero degli Esteri russo. In quell’occasione il presidente aveva dichiarato che la Russia sarebbe stata pronta a ordinare il cessate il fuoco e ad avviare immediatamente i negoziati se l’Ucraina avesse ritirato completamente le proprie truppe dalle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e avesse ufficialmente abbandonato i progetti di adesione all’Alleanza atlantica.

Si tratta di territori che Mosca considera parte della Federazione Russa dopo averne proclamato l’annessione nel settembre 2022, insieme alla Crimea, già annessa nel 2014. Tuttavia, le forze russe non controllano interamente tutte e quattro le regioni e la comunità internazionale, nella sua larga maggioranza, non riconosce le annessioni.

La richiesta del Cremlino comporterebbe quindi una cessione territoriale molto ampia da parte dell’Ucraina, oltre a una rinuncia a una delle principali prospettive strategiche e di sicurezza perseguite da Kiev dopo l’invasione russa del febbraio 2022.

Nel discorso del 2024 Putin aveva inoltre inserito tra le condizioni la neutralità dell’Ucraina, il mantenimento di uno status non nucleare, la sua demilitarizzazione e la revoca delle sanzioni occidentali contro la Russia. Elementi che delineano una proposta molto più ampia rispetto a un semplice accordo per interrompere le operazioni militari.

Kiev ha sempre respinto queste richieste, considerandole incompatibili con la sovranità e l’integrità territoriale del Paese. Il presidente Volodymyr Zelensky ha più volte escluso la possibilità di riconoscere come russe le regioni occupate o di accettare un accordo che privi l’Ucraina della libertà di scegliere le proprie alleanze internazionali.

Il nodo della Nato resta particolarmente delicato. Per Mosca l’eventuale ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza atlantica rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale e deve essere escluso da qualsiasi intesa. Per Kiev, al contrario, le garanzie di sicurezza occidentali costituiscono uno degli strumenti fondamentali per impedire una nuova aggressione russa dopo un eventuale cessate il fuoco.

La conferma della linea del Cremlino arriva in una fase nella quale proseguono i tentativi diplomatici per individuare una soluzione al conflitto. Ma le posizioni di partenza rimangono profondamente distanti: la Russia insiste sul riconoscimento delle proprie rivendicazioni territoriali e sulla neutralità ucraina, mentre il governo di Zelensky chiede garanzie concrete per la sicurezza del Paese e non accetta di rinunciare ai territori riconosciuti internazionalmente come ucraini.

Il messaggio di Mosca, dunque, è chiaro: la disponibilità a trattare esiste, ma non comporta un arretramento rispetto agli obiettivi annunciati da Putin nel 2024. Una posizione che pone un ostacolo significativo sulla strada verso la pace e che lascia ancora aperta la questione centrale: se e a quali condizioni le due parti potranno trovare un compromesso capace di fermare la guerra.