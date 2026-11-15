Monica Macchioni: “Vittorio Sgarbi, in Rai puntano il dito contro Diaco. Ma siamo davvero sicuri che sia il bersaglio giusto?”

Evidentemente le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sono talmente gravi da indurre un giornalista di lungo corso come Diaco a prevenire un possibile “buco”. Della serie: e’ più sul pezzo Diaco della psicologa Romeo?

AgenPress. Scivolare è un attimo. Il giornalista e conduttore tv Pierluigi Diaco – dopo anni di tranquilla permanenza in Rai, inciampa sulla buccia di banana dell’intervista all’ex sacerdote Ravagnoli, e così finisce sotto ai riflettori e ad un mare di critiche. Subito gli ascolti della trasmissione BellaMa’ decollano, ma poi… ecco che viene sommerso dall’onda del riflusso… e magicamente… spuntano, velenosi come gli aspidi, detrattori e critici a destra e a manca.

Si sa che l’Italia è un Paese pieno di invidiosi! Dove chi emerge deve per forza avere solidi padri protettori o almeno le cordate giuste, sennò anche se bravo, al minimo soffio di vento, perde l’equilibrio, cade giù dalla nave e finisce con l’annaspare tra i marosi e gli squali! Se ti crei da solo, se vieni da una lunga gavetta, anche se provi a diventare paraculo.. dai comunque sempre fastidio.

Conosco Diaco da tantissimi anni, da quando gli lanciavo in diretta per le agenzie stampa e i quotidiani nazionali la trasmissione “Non è laRai 21.15” su Canale Italia. E’ sempre stato un grande talento. Da vero ex enfant prodige ha precorso i tempi! E già in passato era stato cacciato dalla Rai su una questione moralisticheggiante e pretestuosa, ma non si è mai perso d’animo, consapevole delle proprie capacità professionali, forte della grande empatia umana.

Ora, non voglio certo fare una difesa d’ufficio del conduttore Diaco (anche perché l’ho perso di vista da almeno 10 anni!) però, oggettivamente, è credibile che le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi siano talmente gravi – a differenza di quello che sostengono la sorella Elisabetta Sgarbi e la moglie Sabrina Colle – da indurre un giornalista di lungo corso come Diaco a prevenire un possibile “buco”. Della serie: è più sul pezzo Diaco della psicologa Romeo?

Nel senso: talmente sta male Vittorio Sgarbi che Diaco, sapendo di non poter far nulla il venerdì, si è messo avanti col lavoro e ha preparato una puntata già pronta in caso giungesse la nefasta notizia? Probabile!

Noi della redazione del graffio.net sosteniamo a spada tratta – contro le incongruenze del cerchio tragico, in modo particolare della sorella Elisabetta Sgarbi e della “aspirante” moglie Sabrina Colle – le ragioni della figlia Evelina che sta facendo di tutto da 2 anni per provare a salvare il padre e ovviamente speriamo che Diaco abbia usato un eccesso di prudenza ma sicuramente i bollettini ufficiali del Gemelli sembrano più dare ragione a lui che non a pseudo diari di bordo che narrerebbero di un improbabile Vittorio in grado – con tracheostomia ancora in corso e prognosi riservata ! – di sussurrare parole struggenti e altre fantasie inverosimili dal punto di vista clinico.

Certo, per i non addetti ai lavori può suonare un po’ macabro, ma ricordo a tutti che per personalità importanti del nostro Paese, come il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, o come il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, sia le redazioni dei Tg che quelle dei giornali avevano preparato i cosiddetti coccodrilli da mesi. Proprio per fare servizi all’altezza della situazione e per non farsi trovare impreparati e prendere quello che in gergo appunto si chiama “buco” in caso di notizia di morte del personaggio pubblico.

Quindi direi che è abbastanza ingiusto mettere sulla graticola Diaco per la puntata ricordo su Vittorio Sgarbi con Sgarbi fortunatamente ancora vivente. Ciò che invece dovrebbe far scandalo – e non lo sta facendo ancora abbastanza! – è una psicologa nominata dal Tribunale di Roma che senza visitare Vittorio Sgarbi ha il coraggio di scrivere – credo che sarà presto chiamata a risponderne davanti alla legge – che va tutto bene. Che è perfettamente vigile, lucido, cosciente. Della serie: da tale descrizione si potrebbe pensare che Sgarbi sia perfettamente in grado di badare a se stesso e di contrarre matrimonio. Insomma Vittorio sta talmente bene che Diaco, anziché pensare ai fiori d’arancio, ha ritenuto opportuno pensare a una puntata-coccodrillo. E’ dura da ammettere, ma credo di più alla professionalità di Pierluigi Diaco che non a quella della psicologa.

di Monica Macchioni