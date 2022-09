Brasile. Il numero di incendi in Amazzonia ha raggiunto il massimo degli ultimi cinque anni

- Advertisement -

AgenPress – Si sono verificati più incendi sono bruciati nella foresta pluviale amazzonica brasiliana nel mese di agosto che in qualsiasi altro mese in quasi cinque anni, causata da un’ondata di deforestazione illegale.

I sensori satellitari hanno rilevato 33.116 incendi secondo l’istituto spaziale nazionale brasiliano. I mesi della stagione secca di agosto e settembre sono generalmente i peggiori sia per la deforestazione che per gli incendi.

- Advertisement -

È stato anche il peggior agosto per incendio in 12 anni. Ciò include l’agosto del 2019, quando le immagini della foresta pluviale in fiamme hanno scioccato il mondo e attirato le critiche dei leader europei. Bolsonaro si era recentemente insediato e stava ribaltando l’applicazione dell’ambiente, dicendo che i criminali non dovrebbero essere multati e promettendo lo sviluppo dell’Amazzonia.

Il presidente di estrema destra ha minimizzato gli incendi furiosi di allora e continua a farlo oggi. Ha detto alla rete mediatica Globo il 22 agosto – il giorno peggiore per scoppi di incendio in 15 anni – che le critiche fanno parte di uno sforzo per minare il settore agroalimentare della nazione.

“Il Brasile non merita di essere attaccato in questo modo”, ha detto Bolsonaro, che sta facendo una campagna per la rielezione.

- Advertisement -

Gli incendi sono evidenti anche a diverse centinaia di miglia di distanza nella città più grande dell’Amazzonia, Manaus, dove il fumo è rimasto sospeso nel cielo per settimane.

Il fuoco in Amazzonia è quasi sempre appiccato deliberatamente, principalmente per migliorare il pascolo del bestiame o bruciare alberi abbattuti di recente una volta che sono asciutti. Spesso gli incendi bruciano senza controllo e si diffondono in aree incontaminate della foresta.

Dopo un periodo calmo con piogge insolitamente elevate all’inizio di agosto, gli incendi hanno iniziato a diffondersi rapidamente, ha affermato Ane Alencar, coordinatrice del progetto Mapbiomas Fire, gestito da una rete di organizzazioni no profit, università e startup tecnologiche.

“Il tasso di deforestazione è molto alto. Ciò significa che ci sono molti alberi caduti pronti a bruciare”, ha detto Alencar all’Associated Press in un’intervista su Zoom. La stagione degli incendi sarà ancora più intensa a settembre”.

Circa il 20% dell’area bruciata in Amazzonia quest’anno è stata recentemente deforestata. Alcuni si trovano all’interno di aree protette prese di mira dagli accaparratori di terre, secondo un’analisi del Center of Life Institute, un’organizzazione no-profit brasiliana, basata sul Global Fire Emissions Database della NASA.