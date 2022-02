Cina. Xi Jinping si congratula con Mattarella per la rielezione. Relazioni solide con l’Italia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a presidente italiano.

Ribadendo che le relazioni tra Cina e Italia hanno profonde radici storiche, un solido sostegno pubblico e un solido legame di interessi, Xi ha affermato che i due paesi hanno dato l’esempio per la comunità internazionale del rispetto reciproco, cercando un terreno comune mentre accantonano le differenze e vincendo. vincere la cooperazione.

I due paesi hanno cooperato attivamente per combattere il COVID-19, hanno celebrato insieme il 50° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia e si sono sostenuti a vicenda nell’ospitare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e le Olimpiadi invernali di Milano 2026, ha affermato Xi, aggiungendo che sta per ripartire l’Anno della Cultura e del Turismo Cina-Italia, che porterà tante nuove opportunità per lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Xi ha affermato di attribuire grande importanza allo sviluppo dei legami Cina-Italia ed è pronto a lavorare con Mattarella per approfondire la fiducia politica reciproca, espandere gli scambi e la cooperazione in vari campi e spingere insieme per nuovi traguardi nelle relazioni Cina-Italia a beneficio dei due paesi e la loro gente.