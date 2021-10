“Le bellezze di Roma”: consegnati oggi, in Campidoglio, i riconoscimenti ai 10 influencer che si sono distinti per le migliori stories dedicate alla scoperta della Città Eterna

- Advertisement -

I riconoscimenti ai social content creator sono stati consegnati dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, con l’obiettivo di promuovere l’attivismo digital capace di favorire un turismo sempre più sostenibile, responsabile, smart e sicuro

AgenPress. Sono stati premiati oggi, in Campidoglio, dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, i 10 influencer le cui stories di Instagram sono risultate le migliori nel raccontare mete, luoghi, monumenti, prodotti tipici, anche quelli meno esplorati o conosciuti, che il visitatore o il turista può scoprire organizzando una gita o una vacanza nella Città Eterna.

La premiazione si è svolta nel corso dell’incontro “Le bellezze di Roma”, promosso da Influgramer.com, l’aggregatore di oltre 40.000 influencer di Instagram, con il patrocinio della Fondazione UniVerde e di Opera2030, la piattaforma di attivismo nata nel 2019 con la partnership di diverse realtà, tra cui Fanpage.it, Change.org, TeleAmbiente, Greenstyle, Lifegate e Radio Radicale.

La call in action lanciata agli influencer si è posta l’obiettivo di promuovere un sano attivismo digital capace di favorire un turismo sempre più sostenibile, responsabile, smart e sicuro, a partire dal coinvolgimento dei social content creator più attivi nel raccontare, in modo originale e creativo, nuovi itinerari da scoprire in una delle città, storicamente e culturalmente, più ricche al mondo, Roma.

Virginia Raggi, Sindaca di Roma, ha dichiarato: “Iniziative come queste sono un bel modo per rilanciare con creatività l’immagine di una città sicura, accogliente, straordinariamente ricca dal punto di vista storico, culturale, artistico, archeologico. Sono certa che questi brevi video di 30 secondi potranno rivelarsi uno strumento interessante in questo senso, in grado di affascinare e incuriosire, catturando l’attenzione dei turisti con un particolare, una storia, un aneddoto, un monumento da esplorare. Rilanciare il turismo è una nostra priorità”.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore di Opera2030, ha dichiarato: “Il rilancio turistico di Roma, ma anche dell’Italia, passa attraverso l’uso migliore della nuove tecnologie. Il grande entusiasmo dimostrato da questi giovani creatori di contenuti è un grande omaggio a Roma, nell’anno in cui la città festeggia il 150° Anniversario come Capitale d’Italia. Sono contento che la Sindaca Raggi abbia avuto la sensibilità di incoraggiare l’iniziativa, è un gesto importante. Promuovere un uso etico e ecologico della rete è infatti fondamentale, poiché rappresenta la vera alternativa a haters e fake news che inquinano i social network e il web con odio, paure e rancori. Sono queste le ragioni per le quali abbiamo avviato la piattaforma Opera2030”.

Andrea Zagato, Ceo di Influgramer.com, ha dichiarato: “Grazie ai social media e ai content creator possiamo veicolare formazione, informazione, rispetto per il prossimo e per l’ambiente. Queste sono le best practice che meritano like e visibilità. Oggi abbiamo iniziato a mettere una prima pietra verso la costruzione di una community che accende i riflettori sul benessere del nostro paese, partendo da uno dei più grandi pilastri, il turismo. I social media hanno ancora grandi potenzialità da scoprire e noi di Influgramer.com contribuiremo a creare una delle più grandi community di influencer consapevoli della loro, sempre più grande, responsabilità comunicativa”.

I 10 influencer premiati per le loro creative stories alla scoperta e alla riscoperta di Roma sono: Diana Pisu, Emanuele Salci, Fabrizio Politi, Federica Girardi, Francesco Ponticiello, Irene Antonucci, Lorenzo Maddalena, Maria Ricci, Matteo Lori, Valeria Zazzaretta.