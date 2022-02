Scommesse ippiche, quasi 18 milioni di euro spesi in agenzia nel 2021

- Advertisement -

AgenPress. L’ippica è senza dubbio una delle tipologie di scommessa più apprezzate tra gli appassionati che popolano ogni giorno i siti di scommessa online e fisici. La prova di questa affermazione è che la spesa nelle scommesse ippiche è stata di quasi 18 milioni di euro in tutto il 2021.

Inoltre, secondo quanto elaborato da Agimeg, sono state distribuite vincite ai giocatori per circa 99,9 milioni di euro. Quali sono le città che presentano una maggiore spesa? La prima è Milano con oltre 2,87 milioni di euro, seguita da Roma e Napoli con 1,90 e 1,88 milioni di euro.

In ogni caso, la top five della classifica prevede città come Palermo con oltre 1 milione di euro e firenze con poco di 800.000 euro. Il dato più elevato di spesa in rapporto ai punti vendita si è registrato a Fermo, dove ognuna delle 20 agenzie ha totalizzato 182.811 euro.

Dove si può scommettere sull’ippica?

Oggigiorno, però, un numero sempre maggiore di persone ed appassionati hanno deciso di scommettere online sulle corse di ippica. Infatti, la sezione Snai scommesse ippiche è una delle più apprezzate di tutta la piattaforma con migliaia di utenti che quotidianamente la visitano e piazzano le scommesse sui loro cavalli preferiti. Ecco perché luoghi come l’ ippodromo Capannelle di Roma sono progressivamente più vuoti e accolgono solamente gli ultimi fan di uno sport che ha conosciuto tempi sicuramente migliori.

Lo spostamento di masse di appassionati del gioco in loco all’online è dovuto ad una serie di fattori che è facile comprendere nell’immediato. Innanzitutto, le piattaforme online offrono agli utenti bonus e promozioni, talvolta anche senza dover ricaricare il proprio conto di gioco. Si tratta di condizioni che non è possibile trovare in nessun altro luogo fisico.

Inoltre, non deve passare in secondo piano la comodità di scommettere direttamente da casa propria e con un semplice click sul proprio dispositivo mobile. Sicuramente, la situazione pandemica ha acuito questa situazione e ha accelerato un processo che negli ultimi anni era diventato sempre più evidente.

Infine, è importante ricordare che sulle piattaforme di gioco online sono disponibili corse di ippica virtuali che sono proposte costantemente agli utenti. Ciò significa che i giocatori non devono aspettare molto tempo prima che ci sia una nuova gara su cui scommettere, a differenza di quanto avverrebbe in un vero ippodromo in cui le corse con i cavalli sono limitate agli orari di apertura.