Infrastrutture, Battistoni (FI): “Governo abbandona le Marche. Autostrade dimenticate”

Agenpress. Mentre da una parte il Governo è indaffarato con le visite guidate a Villa Pamphili, dall’altra parte c’è un’Italia che soffre, che arranca, della quale questo Governo non ne ha benché minima percezione.

Tra i vari temi dimenticati da questo esecutivo c’è la questione infrastrutturale, vero cruccio delle due ultime esperienze legislative.

Una delle Regioni più dimenticate è la Regione Marche, completamente tagliata fuori da collegamenti autostradali degni di nota.

A tal proposito ho interrogato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire le motivazioni per cui da diversi mesi, sull’autostrada Roma – Teramo, insistono ben sei cantieri, molti dei quali fermi. Questi cantieri stanno comportando nunerosi rallentamenti, basti pensare che la galleria, di ben 10 km, che attraversa il Gran Sasso, è percorribile ad una sola corsia.

In tutto questo non vi è un’attenzione tariffaria per gli automobilisti, che vedono il costo del biglietto autostradale non scendere in funzione delle pericolosità e dei disservizi autostradali.

Non solo ma per arrivare nelle Marche, si passa dalla A14, altra autostrada martoriata da restringimenti e sensi alternati che sta paralizzando la viabilità di tutta la costa adriatica del centro Italia.

Per risolvere questo genere di problemi non credo serva un summit dentro una Villa storica, basterebbe essere chiari coi cittadini ed essere responsabili di fronte alle situazioni di emergenza.

Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche.