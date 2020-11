Recovery. Colloquio telefonico Conte-Von der Leyen, “piano Italia su sentiero giusto”

AgenPress – “Buona” telefonata con Giuseppe Conte: lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, precisando di aver parlato anche della preparazione del Recovery plan italiano. “Siamo in stretto contatto, l’Italia è ben messa sul cammino”.

Von der Leyan ha affrontato con Conte anche il tema del summit sulla salute del G20 che si terrà in Italia a primavera, e la cooperazione con i partner esterni sui flussi migratori, ha aggiunto nel tweet.

“Vogliamo garantire che tutti abbiano accesso ai vaccini, ovunque nel mondo. Questo è il motivo per cui da maggio abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro per test, trattamenti e vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo”, ha poi detto. “In qualità di Team Europe, abbiamo contribuito con quasi 800 milioni di euro alla Covax Facility. L’obiettivo è garantire vaccini per i paesi a basso e medio reddito”.

“Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula Von Der Leyen sul Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul #Covid19 in occasione del periodo natalizio, un’azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.