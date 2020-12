Nappi (Lega) “Preoccupati per lavoratori Auchan, scongiurare licenziamenti”

AgenPress. “Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori dell’Auchan di Nola. La proprietà ha comunicato infatti, l’intenzione di mettere in cassa integrazione a zero ore, a partire dal 1 gennaio, i cento dipendenti dell’ipermercato.

Crediamo che l’annuncio sia il preludio a un imminente licenziamento di massa, che sarà avviato quando verrà meno il divieto imposto dal decreto anti Covid, tanto più che ad oggi, nessun compratore si è proposto per la realtà di Nola.

C’è una problematica occupazionale da scongiurare in un momento come questo. Per questo motivo, ho chiesto di audire al più presto in Commissione la proprietà e le associazioni di categoria. Di fronte a una situazione di crisi sono necessari sacrifici, ma questo vale per i lavoratori tanto quanto per le aziende”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e membro della Commissione Attività produttive.