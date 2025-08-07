Previsioni Meteo dell’ 8 Agosto 2025

AL CENTRO – Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Cieli soleggiati anche durante le ore pomeridiane. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.