Previsioni Meteo dell’ 8 Agosto 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 8 Agosto 2025.

AL NORD – Tempo per lo più stabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni, salvo qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
 
AL CENTRO – Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
 
AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Cieli soleggiati anche durante le ore pomeridiane. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. 
 
Temperature minime in rialzo al Centro-Sud e stazionarie o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna, massime in generale aumento su tutta l’Italia.
