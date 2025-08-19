type here...

Previsioni Meteo del 20 Agosto 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Agosto 2025.

AL NORD – Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio maltempo in intensificazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata tempo perturbato al settentrione con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, localmente anche molto intensi specie in Pianura Padana.
 
AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolati piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo in Appennino. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi specie tra Toscana, Umbria e Lazio, anche intensi sulle coste toscane.
 
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, locali fenomeni sull’Appennino molisano. Tra la serata e la nottata nuvolosità in aumento sulla Sardegna con piogge sui settori occidentali, ancora sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.
Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits