Previsioni Meteo del 20 Agosto 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 20 Agosto 2025.

AL NORD – Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio maltempo in intensificazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata tempo perturbato al settentrione con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, localmente anche molto intensi specie in Pianura Padana.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolati piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo in Appennino. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi specie tra Toscana, Umbria e Lazio, anche intensi sulle coste toscane. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, locali fenomeni sull’Appennino molisano. Tra la serata e la nottata nuvolosità in aumento sulla Sardegna con piogge sui settori occidentali, ancora sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.