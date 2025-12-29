Roma: il primo gennaio ritorna la “Rome Parade 2026”

AgenPress. Mancano pochi giorni alla Rome Parade 2026, la grande parata di Capodanno patrocinata da Roma Capitale, che il 1° gennaio porterà ad esibirsi nel centro storico marching band statunitensi, gruppi folkloristici italiani e centinaia di performer, alla presenza della madrina dell’evento, la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che sarà presente al concerto, su delega del sindaco, Roberto Gualtieri.

Una occasione per vivere e valorizzare sempre più il centro della Città eterna, attraverso una coinvolgente iniziativa, seguitissima anche via TV dal pubblico internazionale, giunta alla 19ª edizione e considerata uno dei momenti più attesi delle festività romane.

«Roma si prepara ad accogliere, come da tradizione, questo straordinario evento. Dagli Stati Uniti e da tutta Italia, arriveranno marching band, cheerleader e bande folkloristiche. Un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati di musica e per chiunque voglia iniziare un nuovo anno con allegria, buon umore ed energia», dichiara Svetlana Celli.

Lizzie Bone, Direttrice della Parata per gli organizzatori della Destination Events Ltd, aggiunge: «La Rome Parade è una straordinaria occasione di valorizzazione di Roma, con l’attenzione che sa attrarre da tutto il mondo, e degli stessi gruppi musicali, per i quali questo palcoscenico ha un significato unico. Un tributo degno della Città Eterna.»

La parata partirà alle 15:30 dal Pincio (Viale Adamo Mickievicz), per proseguire verso Piazza di Spagna, e terminare a Piazza del Popolo, ed è a ingresso gratuito.

Si esibiranno: i Disco Amigos da New Orleans, la Key West High School Band dalla Florida, la Mission San Jose High School Warrior Marching Band and Color Guard e la Bloomington All Star Marching Band dalla California, insieme all’Esperanza Flores Ballet Folklorico e alla Palm Springs High School Marching Band, anch’essi californiani.

Arriveranno inoltre la Lake Zurich High School e la Waubonsie Valley High School dall’Illinois, la Spirit of America Productions da Dallas e i Corning Painted Post High School Hawks dallo Stato di New York. Parteciperanno anche i performer della Varsity Spirit All American e Spirit of American Dancers.

Per l’Italia, si uniranno alla parata la Folkloristica Band di Bettolle, il gruppo Caferza di Giulianova, La Frustica di Faleria, insieme ad altri ensemble regionali e folkloristici che porteranno in scena la ricchezza delle tradizioni musicali del nostro Paese.