Coppa Italia delle Regioni, al via la nuova edizione: 52 giornate di gare in 17 territori

AgenPress. Parte la nuova edizione della Coppa Italia delle Regioni, la manifestazione ciclistica che la Conferenza delle Regioni promuove insieme alla Lega del Ciclismo Professionistico. Il calendario ricco di novità e di gare prevede 52 giornate – 40 competizioni per gli uomini e 12 per le donne – in 17 Regioni italiane. Due le nuove gare a tappe, il Giro della Sardegna – prima gara della stagione – e il Tour della Magna Grecia, e una rinnovata edizione della Settimana internazionale di Coppi e Bartali.

Questo il programma che è stato presentato a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, lo scorso giovedì 28 gennaio, dal Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, On. Roberto Pella, dal presidente con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, e dal Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza e Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Presenti al lancio della manifestazione intitolata “Sulle strade di Coppi e Bartali: il ciclismo professionistico 2026”, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e i Ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) ed Eugenia Roccella (Famiglia, Natalità e Pari Opportunità), mentre Daniela Santanchè (Turismo), Antonio Tajani (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) hanno inviato un loro messaggio.

La giornata ha visto protagonista un dialogo con i grandi campioni del ciclismo, tra cui Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser (in collegamento), Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni, che hanno condiviso con gli ospiti aneddoti, esperienze e visioni sul futuro del ciclismo professionistico.

L’iniziativa contribuisce a stringere la collaborazione tra istituzioni, mondo sportivo e partner, rafforzando la centralità dell’Italia nel panorama internazionale del ciclismo e valorizzando le grandi tradizioni nate sulle strade di Coppi e Bartali.