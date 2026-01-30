type here...

Coppa Italia delle Regioni, al via la nuova edizione: 52 giornate di gare in 17 territori

Regioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Parte la nuova edizione della Coppa Italia delle Regioni, la manifestazione ciclistica che la Conferenza delle Regioni promuove insieme alla Lega del Ciclismo Professionistico. Il calendario ricco di novità e di gare prevede 52 giornate – 40 competizioni per gli uomini e 12 per le donne – in 17 Regioni italiane. Due le nuove gare a tappe, il Giro della Sardegna – prima gara della stagione – e il Tour della Magna Grecia, e una rinnovata edizione della Settimana internazionale di Coppi e Bartali.

Questo il programma che è stato presentato a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, lo scorso giovedì 28 gennaio, dal Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, On. Roberto Pella, dal presidente con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, e dal Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza e Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Presenti al lancio della manifestazione intitolata “Sulle strade di Coppi e Bartali: il ciclismo professionistico 2026”, il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e i Ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) ed Eugenia Roccella (Famiglia, Natalità e Pari Opportunità), mentre Daniela Santanchè (Turismo), Antonio Tajani (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) hanno inviato un loro messaggio.

La giornata ha visto protagonista un dialogo con i grandi campioni del ciclismo, tra cui Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser (in collegamento), Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni, che hanno condiviso con gli ospiti aneddoti, esperienze e visioni sul futuro del ciclismo professionistico.

L’iniziativa contribuisce a stringere la collaborazione tra istituzioni, mondo sportivo e partner, rafforzando la centralità dell’Italia nel panorama internazionale del ciclismo e valorizzando le grandi tradizioni nate sulle strade di Coppi e Bartali.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits