Germania: maggiori poteri per i servizi segreti

AgenPress. I servizi segreti tedeschi otterranno maggiori poteri dopo che il parlamento federale ha votato a favore del relativo disegno di legge, in considerazione delle crescenti minacce che il Paese si trova ad affrontare.

Con la riforma fondamentale della legge sui servizi segreti, questi ultimi acquisiscono maggiori poteri per contrastare spionaggio, terrorismo e sabotaggio, con l’obiettivo di limitare la dipendenza dai servizi corrispondenti dei paesi partner della Germania. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) e il Servizio federale di intelligence (BND) avranno a disposizione strumenti aggiuntivi, come il monitoraggio delle telecomunicazioni e il loro abbinamento con dati biometrici.

Ad esempio, il BND sarà autorizzato – a determinate condizioni – a raccogliere informazioni e monitorare le persone, a entrare segretamente nelle abitazioni e ad adottare misure contro l’uso di esplosivi o armi, ma anche a sabotare le infrastrutture degli hacker con attacchi informatici, reindirizzare il traffico dati, cancellare informazioni memorizzate per scopi di attacco o diffondere deliberatamente false informazioni. Tuttavia, è stato chiarito che gli arresti e le indagini ufficiali rimangono di competenza della polizia.

Anche a seguito della vittoria elettorale e della prospettiva che Alternativa per la Germania (AfD) formi un governo in Sassonia-Anhalt, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione è autorizzato a limitare la propria cooperazione con le singole agenzie statali. Allo stesso tempo, il BND, responsabile dell’intelligence estera, riceve poteri di intervento operativo, come ad esempio la disattivazione di gruppi di hacker finanziati dallo Stato all’estero. Secondo le modifiche legislative, la legittimità di alcune misure sarà esaminata da una commissione di ex giudici.

“I servizi segreti stanno diventando dei veri e propri servizi segreti. Abbiamo bisogno di queste misure contro i nemici della democrazia, che minacciano il Paese dall’interno e dall’esterno”, ha dichiarato il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrid, mentre la vicecapogruppo parlamentare del Partito Socialdemocratico (SPD), Sonia Eichwende, ha descritto i cambiamenti come un “rafforzamento della resilienza della democrazia”.