Microsoft si dichiara “profondamente dispiaciuta” per i danni arrecati dal suo software in tutto il mondo

AgenPress. Microsoft si è scusata oggi per l’interruzione globale del suo software, che da ieri sta causando disagi a molti servizi pubblici e aziende in tutto il mondo, affermando che l’interruzione è dovuta a “un problema tecnico e non a un attacco informatico o all’intelligenza artificiale”.

“Ci rammarichiamo profondamente per il disagio causato da questo incidente ai nostri clienti e partner. Sappiamo la fiducia che ripongono nei nostri servizi e prendiamo questa responsabilità molto seriamente”, ha aggiunto il colosso tecnologico americano in un post sulla piattaforma X.