Giovanni Floris: “L’unico modo per proteggersi dalla falsità è preparare le persone”

AgenPress. «L’unico modo per proteggersi dalla falsità è preparare il popolo. Bisogna preparare le persone, renderle più forti e più consapevoli». Lo ha affermato il giornalista Giovanni Floris, ospite di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Floris ha commentato il caso del libro di testo scolastico finito al centro delle polemiche politiche, difendendo l’autonomia della scuola e degli insegnanti. «Se fossi stato un professore probabilmente non avrei adottato quel libro», ha spiegato. «Ma la questione è un’altra: la scuola è dei professori e degli studenti, non del Ministero. Se è il governo a stabilire quali libri vanno bene e quali vanno male, ci troviamo di fronte a qualcosa che in uno Stato democratico non dovremmo volere».

Il giornalista ha quindi sottolineato quella che considera una contraddizione sempre più evidente nel rapporto tra politica e istruzione: «Siamo arrivati al paradosso per cui un quattordicenne può finire in galera, mentre un professore deve chiedere il permesso alle famiglie per insegnare determinati contenuti. Quando la politica entra così profondamente nella didattica, significa che c’è qualcosa che non funziona».

Nel corso della puntata, Floris ha inoltre ricordato il valore del confronto e del dibattito pubblico come antidoto alle derive autoritarie, osservando come una società matura debba puntare sull’educazione al pensiero critico e non sul controllo delle opinioni.

Per il giornalista si è trattato anche di un ritorno simbolico: L’Elefante va in onda dallo studio TV2 del Centro di Produzione Rai di via Teulada a Roma, lo stesso da cui Floris ha condotto per anni Ballarò. Accolto da Peter Gomez, il giornalista ha ricordato con ironia e affetto quella lunga esperienza televisiva, tornando per una sera in quello che è stato uno dei luoghi simbolo della sua carriera.

In chiusura, Floris ha commentato anche le ipotesi di una futura discesa in campo di Alessandro Di Battista, osservando come sia ancora difficile prevederne l’impatto politico: «È complesso capire oggi chi potrebbe vincere. Molto dipenderà dagli equilibri che si creeranno nei diversi schieramenti». Floris e Gomez hanno poi rivolto un “in bocca al lupo” all’ex esponente del Movimento 5 Stelle e oggi alla guida del movimento Schierarsi.