“Andare oltre. Verso Sud. La destra che serve all’Italia”. L’iniziativa promossa da Amedeo Labocetta (Polo Sud)

Circa trecento partecipanti al circolo Rari Nantes per l’iniziativa promossa da Amedeo Laboccetta. Al centro del dibattito il futuro del Sud, l’autonomia differenziata e il rapporto tra il governo Meloni e i territori meridionali. Con Gianni Alemanno, Mario Landolfi e Domenico Nania, confronto moderato dal direttore de Il Riformista Claudio Velardi

AgenPress. Un confronto a viso aperto sul futuro del Mezzogiorno e sul posizionamento politico del centrodestra, con critiche anche molto dure nei confronti dell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni. È quanto emerso a Napoli, nei saloni del circolo Rari Nantes, dove l’associazione culturale Polo Sud, presieduta da Amedeo Laboccetta, ha riunito circa trecento partecipanti per una tavola rotonda dedicata al ruolo del Sud nella politica nazionale e alla necessità di ripensare l’identità della destra italiana.

L’iniziativa, dal titolo «Andare oltre. Verso Sud. La destra che serve all’Italia», si è svolta venerdì 13 novembre ed è stata moderata da Claudio Velardi, direttore de Il Riformista. Un appuntamento che ha assunto il significato di un momento di riflessione politica, ma anche di una presa di posizione nei confronti delle scelte dell’attuale maggioranza. La questione meridionale, secondo i protagonisti del confronto, non può continuare a occupare una posizione marginale nell’agenda dell’esecutivo.

A promuovere l’incontro è stato Amedeo Laboccetta, storico esponente della destra napoletana ed ex parlamentare, che con Polo Sud punta a rilanciare una cultura politica radicata nei territori, attenta alle esigenze delle comunità e capace di recuperare il rapporto con le fasce popolari. L’obiettivo è riportare il Mezzogiorno al centro delle strategie nazionali, superando quella che viene considerata una progressiva perdita di attenzione nei confronti delle regioni meridionali.

Al tavolo si sono confrontati personalità con una lunga esperienza politica e istituzionale: Gianni Alemanno, già ministro dell’Agricoltura e sindaco di Roma, Mario Landolfi, già ministro delle Comunicazioni, Domenico Nania, ex vicepresidente del Senato, insieme a Mimmo De Mattia e Lello Di Capua, esponenti dell’area di Futuro Nazionale. Una composizione che ha permesso di mettere a confronto esperienze diverse, unite dalla volontà di discutere il ruolo della destra e la sua capacità di rappresentare le istanze del Mezzogiorno.

Il tema centrale è stato il rapporto tra il governo Meloni e il Sud. Il giudizio sull’azione dell’esecutivo è stato accompagnato da osservazioni critiche, in particolare sulla necessità di dare maggiore peso alle politiche meridionaliste e di non sacrificare le esigenze dei territori sull’altare degli equilibri politici nazionali. La discussione ha chiamato in causa anche il rischio che il centrodestra perda una parte della propria identità sociale e popolare, avvicinandosi eccessivamente a posizioni moderate e centriste.

Uno dei nodi più delicati affrontati è stato quello dell’autonomia differenziata. La prospettiva di una maggiore attribuzione di competenze alle Regioni del Nord riapre infatti interrogativi sulla distribuzione delle risorse e sulla garanzia di servizi essenziali uniformi su tutto il territorio nazionale. Per i promotori dell’iniziativa, il Mezzogiorno non può ritrovarsi penalizzato da riforme che rischiano di accentuare le distanze economiche e sociali tra le diverse aree del Paese.

Il confronto ha toccato anche le prospettive economiche del Mezzogiorno, dalla necessità di rafforzare le infrastrutture al sostegno delle imprese, passando per l’occupazione e le opportunità offerte dalla Zona economica speciale unica. Questioni che, secondo i partecipanti, richiedono una strategia nazionale più incisiva e interventi capaci di produrre risultati concreti. Non basta evocare periodicamente il rilancio del Sud: occorrono investimenti, programmazione e una presenza politica costante.

Particolarmente significativo il richiamo alla storia della destra meridionale. Laboccetta ha più volte sostenuto la necessità di recuperare una tradizione politica popolare e territoriale, ricordando come Napoli e numerose altre realtà del Mezzogiorno siano state storicamente luoghi importanti per la crescita della destra italiana. Da qui la proposta di andare oltre gli attuali schemi e costruire un progetto capace di parlare nuovamente ai cittadini, ai lavoratori e alle categorie produttive.

La presenza di Alemanno e degli esponenti di Futuro Nazionale ha dato al dibattito anche una dimensione politica più ampia, legata alla ricerca di nuovi spazi e di una diversa collocazione nell’area conservatrice. Il confronto ha evidenziato l’esistenza di sensibilità che chiedono al centrodestra di non limitarsi alla gestione del potere, ma di tornare a confrontarsi con le questioni sociali, economiche e territoriali.

La tavola rotonda del Rari Nantes lascia dunque un messaggio politico preciso: il Mezzogiorno deve tornare protagonista e il centrodestra è chiamato a interrogarsi sulla propria identità e sulla coerenza delle politiche realizzate rispetto agli impegni assunti. Un dibattito che non si esaurisce nella critica al governo Meloni, ma che punta ad aprire una riflessione più profonda sul futuro della destra italiana e sulla sua capacità di rappresentare l’intero Paese, senza lasciare indietro il Sud.

Aurelio Coppeto – Direttore Responsabile AgenPress – .