Campania, Amedeo Laboccetta (Polo Sud): atteggiamento Salvini su scelta candidato indecifrabile

Agenpress. “Il comportamento di Salvini per la scelta del candidato in Campania contro il superfavorito De Luca e indecifrabile ed inspiegabile. Si e’ ben capito che il leader leghista non ha nessun nome nuovo per ribaltare in zona cesarini un risultato che tutti i sondaggi danno a favore del governatore uscente.

Perche’ Salvini si ostina in questo brutto braccio di ferro verso Silvio Berlusconi? Vuole solo dimostrare che anche in Campania e’ lui che da’ le carte anche in casa altrui, o c’e’ dell’altro che non capiamo?

Un colloquio franco e sincero tra Berlusconi e Salvini, anche se telefonico a mio avviso non e’ più rinviabile. O qualcuno sta giocando per portare De Luca al 70/100?”

Lo dichiara Amedeo Laboccetta (ex Deputato di Napoli del Pdl, Presidente di Polo Sud).