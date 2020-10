Dl ristori, Fapi: “Mef ed il Mipaaf provvedano a decreti attuativi per imprese agricole”

AgenPress. “I contributi a fondo perduto previsti con il decreto ristori che stanzia 100 milioni di euro per le imprese agricole devono essere erogati al più presto considerata la grave crisi che investe da mesi il settore primario. Sollecitiamo i ministeri competenti, Mef ed il Mipaaf, alla definizione dei decreti attuativi per dare il via alla fase operativa che sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate”.

Lo afferma in una nota la segreteria nazionale della Federazione Agricoltori Piccole Imprese.

“E’ urgente – aggiunge la Fapi Agricoltura – aiutare le imprese agricole ad accedere al contributo a fondo perduto, in quanto duramente colpite per il calo dei consumi delle famiglie e il nuovo lockdown che ha investito i settori della ristorazione”.